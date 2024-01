Tchau, Santos! Cruzeiro nas quartas de final da Copinha

O Cruzeiro eliminou o Santos e está nas quartas de final da Copa São Paulo. Nesta quarta-feira (17/1), na Arena Barueri, a Raposa, que levou o maior sufoco no primeiro tempo, detonou na etapa final, fazendo 3 a 0 com gols de Fernando, Rhuan Gabriel e Ruan Índio, eliminando os santistas. Nas quartas de final, o Cruzeiro enfrentará o Coritiba que eliminou o Ibrachina-SP nos pênaltis. Este jogo será nesta sexta-feira. Tanto a Raposa quanto o Coxa estão muito bem defensivamente: levaram um gol em cinco jogo.

1º tempo: Só dá Santos. E nada de gol

O Santos teve tudo para abrir o placar antes dos 12 minutos. Afinal, foram três chances incríveis que não entraram: aos quatro minutos, Gabriel Bomtempo chutou de fora da área e a bola bateu no travessão e em cima da linha, antes da zaga do Cruzeiro conseguir rechaçar. Pouco depois, foi Enzo quem carimbou a trave. Aos 12, após escanteio da direita, Otávio cabeceou para defesa de Gustavo. Na sobra, Otávio chutou para nova defesa do goleiro cruzeirense. As duas finalizações quase da pequena área. O Peixe continuou muito incisivo no ataque. Mas parou nas defesas do goleiro Otávio. O Cruzeiro por sua vez, só teve um bom lance com Fernando.

Cruzeiro arrasador na etapa final

No segundo tempo, a entrada de Gui Meira deu mais opção para a criação cruzeirense. Mas o que fez a diferença foi um erro do goleiro Gustavo Jundi. Aos três minutos, ele deu um passe no foto para Gustavo Henrique, que perdeu para o cruzeirense Fernando. O atacante entrou na área sem marcação, driblou Gustavo e colocou a Raposinha na frente. O jogo passou a ficar mais truncado, com o Santos tentando entrar na área e o Cruzeiro fechando bem os espaços. Nos acréscimos, Fernando puxou um contra-ataque e deu para Rhuan Gabriel invadir livre e fazer 2 a 0. No último ataque, aos 52, Ruan Índio fechou o placar.

SANTOS 0X3 CRUZEIRO

Oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores

Data: 17/1/2024

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

SANTOS: Gustavo Jundi; JP Chermont, Thiago Balieiro, Diego Borges e Souza (Diogo Correia, Intervalo); Balão, Gustavo Henrique (João Victor, 16’/2ºT) e Miguelito (Kevin Malthus, 36’/2ºT) ; Enzo Monteiro, Gabriel Bomtempo (Matheus Xavier, 36’/2ºT) e Felipe Laurindo (Lucca Meirelles, 16’/2ºT). Técnico: Orlando Ribeiro

CRUZEIRO: Otávio; Dorival (Carlos Gomes, 10’/2ºT), Pedrão, Kelvin (Bruino Alves, Intervalo); André (Gui Meira, Intervalo), Xavier, Jhosefer (Victor Jesus, 34’/2ºT) e Vitinho; Fernando, Tevis (Ruan Índio, 22’/2ºT) e Arthur Viana (Rhuan Gabriel, 33’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.

Gols: Fernando, 3’/2ºT (0-1); Rhuan Gabriel, 46’/2ºT (0-2). Rhuian Índio, 51’/2ºT (0-3)

Arbitro: Gustavo Holanda Souza

Auxiliares: Robson Ferreira Oliveira e Denis Matheus Afonso Ferreira

Cartões amarelos: Diego Borges (SAN); Arthur, André, Gui Meira, Carlos Gomes (CRU)

