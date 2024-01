Corinthians x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e América-MG se enfrentam na noite desta quinta-feira, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida acontecerá às 21h35 (de Brasília), no Estádio Bento Abreu, em Marília. O clube que se classificar terá pela frente em seguida o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Novorizontino. As equipes se enfrentam mais cedo, às 17h, em Franca.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV, no Youtube.

Como chega o Corinthians

O maior campeão da competição, com 10 títulos, chega inegavelmente com o moral elevado às quartas. Anteriormente, nas oitavas, goleou de forma impiedosa o CRB por 6 a 0, em sua melhor partida na competição. A aposta do Timão, sobretudo, é na habilidade e no potente chute de Pedrinho, que já balançou as redes quatro vezes arrematando de fora da área.

Como chega o América-MG

Se ainda não encantou na competição, entretanto, o América-MG tem na resiliência a sua marca na competição até o momento. Após se classificar à segunda fase na segunda colocação da chave 15 somando apenas três pontos, o Coelho tem uma campanha de quatro empates e duas vitórias. Uma delas, aliás, nas oitavas, quando bateu o Ituano por 2 a 1.

CORINTHIANS X AMÉRICA-MG

Quartas de final da Copa São Paulo de Juniores

Data: 18/1/2024, às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP)

CORINTHIANS: Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Renato e Vitor Meer; Ryan, Breno Bidon e Pedrinho; Kayke, Higor e Arthur Sousa.. Técnico: Danilo.

AMÉRICA-MG: Carlos; Samuel, Heitor, Jonathan e Paulinho; Juan Sánchez, Kauâ Diniz e Kauan Pereira; Yago Santos, Carlos Matheus e Ighor Gabryel. Técnico: Mairon César.

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Auxiliares: Leandro Matos Feitosa e Juliana Vicentin Esteves

