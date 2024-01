Marchesín é regularizado e pode estrear pelo Grêmio

O Grêmio, terá sua força máxima à disposição para a estreia no Campeonato Gaúcho, inclundo Agustín Marchesín. O goleiro de 35 anos, teve sua situação regularizada junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Desta forma, pode entrar em campo no confronto diante do Caxias, sábado, às 16h30 (de Brasília).

O goleiro, que recentemente encerrou sua passagem pelo Celta de Vigo, vinha treinando normalmente com o grupo na pré-temporada. Além de Marchesín, o Grêmio assegurou a regularização de Soteldo e Dodi, outros reforços do clube até o momento. essenciais para o início do Gauchão. Soteldo e Dodi, dois nomes importantes na nova configuração da equipe, também tiveram suas situações regularizadas e estarão aptos para atuar no Estadual.

Contrato de Marchesín

De acordo com informações vindas do Grêmio, Marchesín está em plena forma física. Mesmo após acertar seu vínculo com o Grêmio até o fim de 2025, o goleiro seguiu treinando no clube espanhol. Desse modo, chegou bem a Porto Alegre e deve ser confirmado como titular na estreia pelo técnico Renato Gaúcho.

Vale destacar que o Grêmio é o atual hexacampeão gaúcho e busca repetir a façanha de 1962 a 1968, quando ganhou sete vezes seguidas. Apesar disso, o Inter ainda tem mais títulos no estado 45 a 42.

