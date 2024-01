Mesmo com vitória, Tiago promete Botafogo diferente contra Bangu

O Botafogo venceu o Madureira em sua estreia no Campeonato Carioca, na noite desta quarta-feira (17), mas o técnico Tiago Nunes garante que irá levar a campo um time bastante diferente no próximo duelo. Para a partida de sábado, contra o Bangu, o treinador irá mexer no time, especialmente por conta da questão física. De acordo com o comandante, a partida inaugural do Estadual ainda é parte da pré-temporada, já que o elenco treina há apenas uma semana.

“Nesse início de temporada, vou rodar muito o elenco, fazer muitas trocas. Para o jogo contra o Bangu, já vai ser praticamente outro time, pois a preparação continua. Estamos encarando esses primeiros jogos como parte da pré-temporada. O grupo está treinando agora, quem jogou menos está fazendo trabalho técnico, tático, físico… Já pensando no jogo contra o Bangu”, afirmou.

Sobre a vitória, Tiago Nunes não fez comentários muito profundos. Apesar do domínio em campo, o Alvinegro venceu por um placar magro e quase levou o empate. Ainda assim, ele considera que seu grupo ainda tem bastante a evoluir:

“Qualquer avaliação que eu faça vai ser superficial, pois está muito contaminada pela preparação inicial, a parte física. Só temos sete dias de trabalho de campo, muitos jogadores ainda estão aquém na parte física. Tivemos consistência até os 10 ou 15 minutos do segundo tempo, mas depois disso houve uma queda natural. É uma equipe sem ritmo, que está começando a adquirir uma identidade. As substituições foram pensando na parte física. Mas temos uma margem de crescimento muito grande”.

