Bahia empata com Blackburn na estreia de Everton Ribeiro

Os torcedores do Bahia tiveram uma mostra do time que o técnico Rogério Ceni está moldando para a temporada de 2024 nesta quarta-feira e com Everton Ribeiro. Afinal, o principal reforço do time para a temporada, iniciou sua trajetória pelo Tricolor de Aço logo no primeiro jogo do ano: um empate em 3 a 3 com o tradicional Blackburn Rovers, campeão da Premier League nos anos 90 e atualmente na segunda divisão do futebol inglês. O duelo ocorreu no Joie Stadium, em Manchester, Inglaterra, e registrou também a estreia de Jean Lucas, outro reforço, que fez um dos gols do time.

Rogério Ceni apresentou um time titular reforçado pelos dois nomes já confirmados até o momento. Além disso, Everton Ribeiro, como como capitão. E mais: a base de 2023 foi mantida, com Luciano Juba como lateral-esquerdo, e uma peculiaridade notável, que foi a ausência de um centroavante como referência.

A escalação inicial do Bahia contou com Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo, Luciano Juba, Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Thaciano, Cauly e Biel. Jean Lucas abriu o placar aos três minutos. O Bahia, contudo, sofreu a virada para 2 a 1 no final do primeiro tempo, com gols de Dilan Markanday e Adam Wharton.

Na segunda etapa, Rogério Ceni promoveu uma completa alteração na equipe, apresentando Danilo Fernandes, Cicinho, Gabriel Xavier, David Duarte, Ryan, Sidney, Yago Felipe, Thaciano, Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. O clube inglês ampliou a vantagem com Semir Telalovic. Everaldo, entretanto, marcou dois gols e igualou o placar.

Ceni aprova desempenho do Bahia

Por fim, Rogério Ceni avaliou positivamente o desempenho da equipe.

“Para quem está há 11 dias se preparando, jogar contra um time que está disputando a Championship, está no meio da competição, foi bom. Usamos os 20 jogadores que estão aqui. Começamos sábado a parte tática, tivemos três treinamentos. Inegavelmente ainda não temos o ritmo, que é alto aqui. Foi uma experiência fantástica para todos nós. Algumas coisas interessantes, muitas coisas a corrigir, o que é natural nesse momento”, analisou.

