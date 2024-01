Varela festeja primeiro gol pelo Fla e espera compatriota

A goleada do Flamengo sobre o Audax, na noite desta quarta-feira (17), pela abertura do Campeonato Carioca, teve um personagem destacado em particular. O lateral-direito Varela marcou, no começo do segundo tempo, aquele que foi seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Um momento que ele garante que guardará com carinho na memória.

Se Léo Pereira, Everton e Pedro também marcaram, o gol de Varela foi o mais curioso de todos. Num chute de fora da área, ele contou com a colaboração (e o azar) do goleiro Leandro, que espalmou, mas a bola subiu e tomou o caminho da baliza. Mesmo assim, a atuação do uruguaio não se restringiu ao gol espírita, já que ele participou também do lance do golaço de Pedro, o segundo da noite.

Após o jogo, ele falou ao canal GOAT sobre a felicidade pela atuação. E também aproveitou para destacar não só a noite especial, mas ainda a expectativa pela estreia do seu compatriota, Nicolas De La Cruz, já regularizado para atuar pelo Rubro-Negro.

“Estou muito feliz pelo gol e pela vitória. Fizemos uma boa pré-temporada, então isso nos ajudou. Vamos agora comemorar junto com essa torcida, que nos apoiou. Estou muito feliz pelo primeiro gol pelo Flamengo e também pela chegada do Nico De La Cruz. Tenho certeza de que vai somar muito ao nosso time e estamos ansiosos pela estreia dele”, afirmou o lateral.

