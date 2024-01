Supercopa do Brasil: Venda de ingressos já começou. Veja os preços

Começou no final desta quarta-feira (17) a venda de ingressos para a final da Supercopa do Brasil entre São Paulo e Palmeiras. A partida está marcada para o dia 4 de fevereiro, às 16h, no Mineirão. As entradas estão sendo comercializadas pela internet (www.bilheteriadigital.com).

Contudo, as primeiras entradas estão sendo comercializadas apenas para clientes BRB (somente cartão de crédito). No sábado (20), inicia a venda para o público geral. Os valores variam de R$ 298 a R$ 798. De acordo com a divulgação do evento, criança até 11 anos e 11 meses tem a entrada gratuita mediante um acompanhante maior de idade.

Além disso, existe a possibilidade da entrada meia social, na qual o torcedor leva 1kg de alimento e paga mais barato no ingresso. Aliás, as torcidas únicas serão separadas por setor. Afinal, ao contrário do que dizia a organização do evento, não haverá setor de torcida mista. A parte central do estádio deve ser dividida por tapumes e pela polícia militar.

Confira os valores dos ingressos para a Supercopa:

CADEIRA SUPERIOR

Setor Roxo (Ambas torcidas): R$ 329 (meia-entrada); R$ 363 (meia social); R$ 658 (inteira)

Vermelho (Ambas torcidas): R$ 279 (meia-entrada); R$ 307 (meia social); R$ 558 (inteira)

Laranja – (São Paulo): R$ 149 (meia-entrada); R$ 164 (meia social); R$ 298 (inteira)

Amarelo – (Palmeiras): R$ 149 (meia-entrada); R$ 164 (meia social); R$ 298 (inteira)

CADEIRA INFERIOR

Setor Roxo (Ambas torcidas): R$ 399 (meia-entrada); R$ 439 (meia social); R$ 798 (inteira)

Vermelho (Ambas torcidas): R$ 349 (meia-entrada); R$ 384 (meia social); R$ 698 (inteira)

Laranja – (São Paulo) :R$ 219 (meia-entrada); R$ 241 (meia social); R$ 438 (inteira)

Amarelo – (Palmeiras): R$ 219 (meia-entrada); R$ 241 (meia social); R$ 438 (inteira)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.