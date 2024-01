Tite destaca dificuldade do Carioca: ‘É o mais forte do Brasil’

O Flamengo aplicou uma goleada por 4 a 0 em cima do Audax e estreou com o pé direito em 2024. Depois da vitória, Tite concedeu uma entrevista coletiva em Manaus e destacou as dificuldades do Campeonato Carioca. Na visão do técnico, é a competição estadual mais difícil do país.

“O Campeonato Carioca atual, na minha opinião, é o mais forte do Brasil. Hoje. Antes era São Paulo, agora é o Rio. Ele é muito difícil. E a busca nossa é de classificação, a busca é do título carioca. Então esse processo de evolução visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma comissão técnica que está chegando. E é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho também”, disse Tite.

Dupla de ataque do Flamengo

Além de destacar as dificuldades do Carioca, Tite também comentou sobre a possibilidade de Pedro e Gabigol atuarem juntos. Afinal, ambos jogaram como titulares no segundo tempo e construíram chances de perigo no fim do jogo.

“Como nós fizemos hoje, com Gabriel atrás do Pedro e fazendo uma pressão para que alguém corte passe do adversário, sim. Não dá para usar Gabriel do lado e o Pedro do lado. Aí fica inviável. Em um modelo de tripé do meio-campo para rodar, para ter um Arrascaeta com dois da frente, nós não temos jogadores com essas características. A equipe se mudou com os dois externos, ou mais um meio-campista jogando do lado. Antes era Gerson, as vezes era Everton Ribeiro, agora o Nico De La Cruz, ela pode ser com Victor (Hugo). Então ela se molda dessa forma”, completou Tite.

Aliás, o Flamengo chega aos Estados Unidos nesta quinta-feira (18) e vai disputar dois amistosos de pré-temporada contra Philadelphia Union e Orlando City, nos dias 21 e 27 de janeiro, respectivamente. Durante este período, Mario Jorge comanda um time alternativo no Carioca.

