Palmeiras exclui patrocinador de coletiva e empresa mostra insatisfação

A Cimed não teve sua marca exposta na coletiva de imprensa de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Algo parecido, aliás, ocorreu nas apresentações de Caio Paulista, Bruno Rodrigues e Aníbal Moreno. Afinal, clube e empresa discutem um novo vínculo.

No entanto, o atual contrato ainda não se encerrou. A farmacêutica tem documento assinado com o Verdão até dezembro de 2024. Todavia, uma cláusula prevê nova roda de conversas em 2023. E, por isso, as partes voltam a dialogar.

No primeiro contrato, a empresa teria sua marca no microfone nas coletivas, além de estar presente nas faixas dos times masculino e feminino, no painel que fica atrás do entrevistado, entre outras propriedades.

A farmacêutica não está satisfeita. Existem problemas com o marketing do Verdão, conforme noticiou o “Uol”, e é feita uma competição na mesma parceria com o Cruzeiro. Já o Verdão deseja renovar o vínculo.

