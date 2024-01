Bia Zaneratto se despede do Palmeiras: ‘Espero voltar um dia’

Um dos grandes nomes do futebol brasileiro feminino atualmente, a atacante Bia Zaneratto deixou o Palmeiras nesta quinta-feira (18). A jogadora utilizou as redes sociais para se despedir do Verdão. Ela agora vai atuar no Kansas City Current, dos Estados Unidos.

“É difícil definir a minha trajetória aqui… De alguma forma, marquei a história do Palmeiras e o Palmeiras marcou a história da minha vida. Jamais vou me esquecer dos jogos, dos gritos da torcida e do carinho que recebi. Tudo isso sempre estará guardado no meu coração”, diz um trecho do texto de Bia.

Bia Zanerratto é a maior artilheira da história do futebol feminino do Palmeiras. Afinal, em três passagens, a atacante tem 83 partidas, 55 gols e dois títulos pelas Palestrinas. Aliás, o Verdão até tentou a renovação da atleta, em uma negociação que fosse favorável para ambos os lados. Contudo, as conversas se arrastaram por muito tempo e a jogadora decidiu procurar opções fora do Brasil.

“A decisão de sair é muito difícil, criei uma identificação grande com o clube, as atletas e o torcedor. Espero um dia voltar. Peço que os palmeirenses sigam abraçando a nossa modalidade e torçam pelas Palestrinas. O apoio da torcida é muito importante e eu sentia demais esse carinho”, completa o texto da atacante.

Em sua terceira passagem pelo clube, Bia Zaneratto conquistou o Campeonato Paulista, o vice no Brasileiro e a Libertadores, pela primeira vez na história, sendo artilheira nos dois campeonatos. Aliás, ela também se tornou a jogadora palmeirense com mais gols e jogos defendendo a Seleção Brasileira.

