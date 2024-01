Halter considera que teve atuação segura em sua estreia pelo Botafogo

Estreante da noite ao lado de Barboza, seu companheiro de zaga, Halter avalia que passou no teste do primeiro jogo pelo Botafogo. Após a vitória do Alvinegro sobre o Madureira por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, o defensor celebrou esta nova etapa em sua carreira.

“Minha atuação foi segura. O mais importante foi a vitória do grupo. Nossa forma física não é ideal, assim como a forma de jogar, mas ficou nítido o tanto que nos empenhamos em campo. Sabíamos que seria difícil por ser ainda a pré-temporada. Para mim, foi especial demais”, disse o beque.

Halter não se surpreende com os planos do técnico Tiago Nunes de rodar o elenco neste início de Campeonato Carioca. Assim, ele pode não aparecer entre os titulares na partida contra o Bangu, neste sábado (20), no Estádio Nilton Santos.

“Não tem problema nenhum, a gente está aqui para se ajudar independente de quem vai entrar em campo. Para mim é super normal. É assim que o grupo se fortalece, vai ganhando casca e melhorando. Tiago sempre foi limpo com todo mundo”, afirmou.

O zagueiro chegou ao Botafogo recentemente. O clube o apresentou na semana passada. Ele pertencia ao Athletico-PR, mas estava emprestado ao Goiás na última temporada. Com o Glorioso, o xerife tem contrato até dezembro de 2017.

