Flu tem aproveitamento ruim contra Volta Redonda no Raulino de Oliveira

Volta Redonda e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 21h30, no Raulino de Oliveira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Apesar da diferença técnica entre os times, os jogadores tricolores não vêm tendo um bom aproveitamento diante do rival no estádio.

O Volta Redonda vem sendo uma pedra no sapato do Fluminense no Raulino de Oliveira. Afinal, nos últimos cinco jogos entre os times no estádio, foram quatro vitórias do adversário e apenas um triunfo tricolor. Marcão, dessa forma, vai ter uma missão complicada nesta quinta-feira (18).

Aliás, os times se enfrentaram duas vezes no Raulino de Oliveira em 2023. Nos dois jogos, os jogadores tricolores foram superados em campo. A última vitória do Fluminense diante do Volta Redonda aconteceu em 2016, quando venceu por 2 a 0, com gols de Magno Alves e Edson.

Relembre os últimos cinco jogos entre Volta Redonda e Fluminense no Raulino de Oliveira

2023 -Volta Redonda 2 x 1 Flu

2023 – Volta Redonda 1 x 0 Flu

2016 – Volta Redonda 0 x 2 Flu

2016 -Volta Redonda 3 x 1 Flu

2015 – Volta Redonda 2 x 1 Flu

O elenco principal ainda está de férias e só retorna aos trabalhos no dia 23 de janeiro. Assim, Marcão vai comandar um time alternativo na estreia do Carioca. Com joias da base e novos reforços em campo, os jogadores tricolores vão em busca do tricampeonato consecutivo do Estadual.

