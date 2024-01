Técnico é preso dentro do estádio antes de jogo do estadual

O técnico Marcinho Guerreiro, do Moto Club, foi preso na noite dessa quarta-feira (17), momentos antes do jogo contra o Imperatriz, válido pela segunda rodada do Campeonato Maranhense. O motivo da prisão foi por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Marcinho chegou a acompanhar o aquecimento da sua equipe. No entanto, ao descer para os vestiários e passar as últimas instruções aos seus atletas, um oficial de justiça e uma viatura já estavam aguardando para a prisão.

Após ser preso, o técnico foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Imperatriz. Então, a prisão tem duração de 60 dias.

LEIA TAMBÉM: Nova versão de Daniel Alves é por ‘desespero’ da defesa, diz imprensa espanhola

Em seguida, o Moto Club divulgou uma nota oficial sobre a situação e garante que não tinha conhecimento da situação. “Diante do ocorrido com o técnico Marcinho Guerreiro, o Moto Club informa que não tinha ciência de qualquer situação envolvendo o técnico e que, após apuração de todos os fatos, tomará as medidas cabíveis”.

NOTA OFICIAL Diante do ocorrido com o técnico Marcinho Guerreiro, o Moto Club informa que não tinha ciência de qualquer situação envolvendo o técnico e que, após apuração de todos os fatos, tomará as medidas cabíveis. pic.twitter.com/3eLLoE3pDi — Moto Club de São Luís (@motocluboficial) January 18, 2024

Curiosamente, após a prisão, outro filho de Marcinho precisou comandar a equipe no gramado. Lucas Guerreiro ficou com a missão, já que é o auxiliar. A partida, no entanto, terminou com derrota do Moto Club, por 3 a 1.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.