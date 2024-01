O Vasco estreia no Cariocão-2024 nesta quinta-feira (18/1). Enfrenta, em São Januário, às 19h30 (de Brasília) o Boavista. O Cruz-Maltino joga com seu time alternativo, já que o elenco A (incluindo o técnico Ramón Diaz) faz pré-temporada no Uruguai. Mas é jogo que vale três pontos e o Vascão não quer começar a sua campanha tropeçando. A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo a partir das 18h (de Brasília), com um esquenta sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

Christian Rafael terá, nesta cobertura, as presenças de João Miguel Lotuffo nos comentários e Will Ferreira com as reportagens.

