Fluminense se aproxima da contratação do uruguaio David Terans

O Fluminense se aproxima de mais uma contratação para a temporada de 2024. Trata-se de David Terans, ex-Athletico-PR, que atualmente defende as cores do Pachuca, do México. A última reunião entre os clubes foi positiva e o acerto pode ser concretizado nos próximos dias. A informação é do portal ‘ge’.

Os representantes do atleta alinharam os termos da transferência nesta quarta-feira (18), Sendo assim, o clube mexicano aceitou a proposta tricolor pelo jogador, de 29 anos.

Além disso, o Fluminense concordou com as exigências do Pachuca sobre a forma de pagamento e outras questões burocráticas. A expectativa, portanto, é que a conclusão do negócio aconteça em breve.

No primeiro momento, os representantes ofereceram o jogador ao Tricolor de Laranjeiras, que enxergou como uma boa oportunidade de mercado. Uma proposta foi feita e agradou os mexicanos. Vale lembrar que, em julho de 2023, o Furacão vendeu o uruguaio por 3 milhões de dólares (R$ 14,4 milhões na cotação atual).

Interesse tricolor

O nome do uruguaio também chegou às diretorias de Palmeiras, Grêmio e Vasco. Contudo, inicialmente, apenas a diretoria tricolor manifestou o interesse de contar com o atleta. Com a camisa do Pachuca, o uruguaio entrou em campo em apenas 12 jogos e não fez gols.