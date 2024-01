Rodadas iniciais do Carioca serão testes de fogo para garotos do Vasco

O Vasco adotou a estratégia de utilizar as primeiras rodadas do Carioca como um laboratório. Tanto para avaliar jogadores que não tiveram muito espaço na temporada anterior como para dar oportunidade a garotos oriundos da base. Neste segundo cenário, o Cruz-Maltino deve ter pelo menos sete jovens das categorias inferiores na estreia da equipe.

São os casos dos laterais Paulinho e Leandrinho, os meio-campistas JP, Marlon Santos, Lucas Eduardo. Além dos atacantes Cauã Paixão e Lukas Zuccarello. Importante destacar que pelo menos nas duas primeiras rodadas William Batista utilizará uma equipe alternativa. O Gigante da Colina inicia sua trajetória no estadual, nesta quinta-feira (18), diante do Boavista, às 19h30, em São Januário.

Com a adição outros sete atletas do grupo principal: os zagueiros Capasso, Miranda, Zé Vitor; os volantes Barros, De Lucca, Rodrigo e o atacante Orellano. Além do goleiro Halls e o meio-campista Mateus Carvalho que estavam com o elenco principal no Uruguai. Assim como JP, atleta de 18 anos, que participou da estreia do Gigante na Copinha e viajou para a pré-temporada a pedido de Ramón Díaz para passar por avaliação de sua comissão técnica.

Meninos que disputaram a Copinha estarão no Carioca

Paulinho, Leandrinho, Lucas Eduardo, Cauã Paixão e Lukas Zuccarello também estiveram no grupo que foi disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Contudo, após a eliminação para o Vitória, por 4 a 1 na segunda fase, eles passaram a integrar o grupo. Possivelmente Paulinho, Leandrinho e Cauã sejam titulares pelo grande destaque no torneio.

Por sinal, Cauã Paixão foi o terceiro artilheiro da equipe na competição. Ele já atuou pelo Cruz-Maltino nas duas rodadas iniciais. Com uma boa atuação no primeiro compromisso e depois desempenho mais discreto. Paixão retornou à base, porém quer aproveitar a chance para demonstrar que pode ser efetivado no elenco principal.

Já o volante Lucas Eduardo e o atacante Lukas Zuccarelo devem iniciar o duelo com o Boavista no banco de reservas. O jogador que atua no meio de campo foi o capitão da equipe na Copinha e foi relacionado para algumas partidas do profissional na última temporada. Aliás, há bastante expectativa sobre ele.

A outra promessa é uma revelação das categorias inferiores do Sport. Contudo, pelo seu destaque no time pernambucano, foi captado pelo Vasco. Lukas defende o Cruz-Maltino desde 2022 e chegou para integrar a equipe sub-17, No ano seguinte já estava na categoria superior e está na relação de atletas convocados para encarar o Verdão de Saquarema.

Chance de ouro no Vasco

Enquanto isso, o meio-campista Marlon Santos já ultrapassou a idade limite para integrar as categorias de base do Gigante. Por isso, ele treina entre os profissionais e está em fase de avaliação. Até porque seu contrato vai até julho de 2024. Ou seja, o estadual provavelmente será sua chance de ouro para provar que merece uma vaga no grupo profissional.

O jogador, de 20 anos, está no Vasco há oito anos quando defendia a equipe sub-13 e na última temporada disputou um jogo pelos profissionais. Exatamente a estreia no Carioca, quando enfrentou o Madureira. Ainda há a questão afetiva, já que seu pai é segurança do clube.

