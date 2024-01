Barcelona vira sobre Unionistas e vai às quartas da Copa do Rei

Um pequeno alívio para a pressão no trabalho de Xavi. O Barcelona venceu o Unionistas de Salamanca, da terceira divisão espanhola, por 3 a 1, nesta quinta-feira (18), e avançou às quartas de final da Copa do Rei. Os gols do triunfo de virada foram marcados por Ferran Torres, Koundé e Balde. Por outro lado, Álvaro Gómez anotou o único gol para os donos da casa. A partida realizada no Estádio Reina Sofía, com capacidade para seis mil torcedores, foi a primeira na história entre as equipes.

Dessa maneira, o Barcelona conseguiu a classificação na Copa do Rei e amenizou a crise interna no clube após atuações ruins e resultados negativos na temporada. Xavi optou em escalar uma equipe alternativa e surpreendeu ao colocar o jovem Marc Guiu, de 18 anos, entre os titulares no ataque. Nomes como Lewandowski, Gundogan e Vitor Roque ficaram como opção no banco de reservas.

‘Não volto ao Barcelona enquanto Xavi estiver lá’

Ao mesmo tempo, o Barça se junta a Sevilla, Athletic Bilbao, Mallorca, Celta de Vigo, Real Sociedad e Girona entre os classificados para as quartas de final da Copa do Rei. Além disso, a última vaga sairá do clássico Atlético de Madrid x Real Madrid, que se enfrentam nesta quinta-feira.

Unionistas de Salamanca x Barcelona

Com uma equipe alternativa, o Barcelona sofreu no primeiro tempo e levou alguns sustos diante do Unionistas. O time catalão até pressionou, mas faltou pontaria para transformar as chances criadas em gol. Por outro lado, os donos da casa não tiveram muitas chances, mas foram oportunistas. Aos 30 minutos, Álvaro Gómez acertou um lindo chute de primeira, em jogadda de contra-ataque, e abriu o placar para o Unionistas. No entanto, o Barça conseguiu buscar o empate aos 44, em outro contra-ataque. Ferran Torres foi lançado em velocidade após escanteio para os donos da casa e finalizou cruzado para levar o placar de 1 a 1 para o intervalo.

Na volta do intervalo, com a necessidade de vencer, o técnico Xavi fez alterações na equipe e colocou alguns titulares em campo. Mesmo sem uma grande atuação, a equipe conseguiu evoluir e construiu a virada em jogadas individuais. Na primeira delas, o zagueiro Koundé acertou um belo chute de fora da área e colocou o Barça em vantagem. Pouco tempo depois, foi a vez do lateral-esquerdo Balde driblar dois adversários, entrar na área e finalizar sem chances para o goleiro do Unionistas.

Oitavas de final da Copa do Rei

Terça-feira (16/1)

Getafe 1×3 Sevilla

Athletic Bilbao 2×0 Alavés

Tenerife 0x1 Mallorca

Quarta-feira (17/1)

Valencia 1×3 Celta de Vigo

Osasuna 0x2 Real Sociedad

Girona 3×1 Rayo Vallecano

Quinta-feira (18/1)

Unionistas de Salamanca 1×3 Barcelona

Atlético de Madrid x Real Madrid – 17h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook