Lucas Romero é regularizado na CBF e pode estrear pelo Cruzeiro

O Cruzeiro registrou, nesta quinta-feira (18), o contrato de Lucas Romero na CBF. O nome dele já consta no Boletim Informativo Diário (BID). Assim, o jogador fica à disposição do técnico Nicolás Larcamón para estrear no Campeonato Mineiro, contra o Vila Nova.

Com o nome de Romero constando no BID, a Raposa completou todos os seis registros dos reforços na CBF. Antes, porém, o clube já havia registrado o goleiro Léo Aragão, o zagueiro Zé Ivaldo, e os atacantes Gabriel Veron, Juan Dinenno e Rafa Silva.

Esta é a segunda passagem do volante argentino pelo Cruzeiro, de onde saiu em 2019. Desde a sua saída do clube, Lucas Romero andou conversando com os dirigentes mineiros para um provável retorno. Neste ano de 2024, afinal, ele veio do León, do México. Lá, era um dos jogadores de Larcamón.

Lucas Romero, provavelmente, será titular neste início de temporada. Isso porque, com o novo treinador, atuou como titular, nesta quinta-feira, no jogo-treino contra o Itabirito, na Toca da Raposa. O time azuil venceu por 2 a 1. Depois, ainda no primeiro período das atividades, foi substituído por Ian Luccas.

Dinenno e Zé Ivaldo, que também chegaram como reforços, começaram o jogo-treino como titulares. Já Rafa Silva jogou na reta final. Por outro lado, Gabriel Veron, que faz trabalho de reforço muscular, poderá desfalcar o Cruzeiro na estreia do time da temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.