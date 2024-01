Napoli elimina Fiorentina e vai à final da Supercopa da Itália

O Napoli é o primeiro finalista da Supercopa da Itália. Afinal, nesta quinta-feira (18/1), no Estádio Rei Saud, em Riad, derrotou a Fiorentina por 3 a 0, gols de Giovanni Simeone e Zerbin (dois). Foi um jogo em que a Fiorentina, com desfalques, teve muita posse (61%) e o dobro de finalizações (16 a 8), mas sem eficiência e ainda perdendo um pênalti. Já os napolitanos, também muito desfalcados, foram extremamente eficazes.

A Supercopa da Itália é um quadrangular envolvendo os campeões e vices do Campeonato Italiano com a Copa da Itália e, assim como a Supercopa da Espanha (que tem o mesmo formato), também tem a Arábia Saudita como sede. O rival do Napoli sairá do duelo entre Juventus e Lazio, que se enfrentam nesta sexta-feira. A decisão ocorrerá na próxima segunda-feira.

Fiorentina pressiona, Napoli marca

No primeiro tempo, a Fiorentina apresentou bom toque de bola e conseguiu se aproximar perto da área do rival. Mas não encontrava espaços para finalizações na direção do gol. Mas o Napoli, sempre que encaixava bons ataques, assustava bem mais. Quase marcou aos oito minutos e, aos 21, abriu o placar quando Juan Jesús tocou para Simeone bater cruzado e fazer 1 a 0. Depois do gol, a Fiorentina passou a dominar, teve um gol anulado por impedimento, com Beltrán, e perdeu a melhor chance aos 40. Ikoné sofreu pênalti. Mas ele cobrou para fora.

No segundo tempo a Fiorentina alugou a intermediária de defesa do Napoli. Mas sem sucesso algum contra o bom sistema defensivo do rival. E ainda viu a estrela de um reserva napolitano brilhar intensamente. Afinal, Zerbin entrou aos 35 minutos e, logo em seguida, fez 2 a 0 numa cabeçada após escanteio da direita. Aos 41, Zerbin ampliou num contra-ataque.

