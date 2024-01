Em novo uniforme, Tolima homenageia clube argentino

Para a formatação de novo uniforme pré-jogo, o Tolima usou, como inspiração, a eterna aliança de sua história com um gigante do continente: o Racing.

“Como a cor do céu. Sim, como em 1954, quando o azul e o branco do Racing Club nos acolheram para começar nossa história”, veiculou o clube em seu perfil nas redes sociais.

A explicação da origem dessa aliança remete as origens do clube radicado na cidade de Ibagué, distante 211 quilômetros da capital do país, Bogotá. Na oportunidade, o fundador do Tolima, Manuel Rubio Chávez pediu a seu amigo (o empresário argentino Juan Barbieri) que recrutasse atletas no seu país natal para o novo clube.

Entretanto, além da chegada de alguns argentinos em parceria com jogadores colombianos, o clube cafetero também precisou de outro ‘suporte’ portenho através do uniforme. Sendo escolhido, na época, a indumentária usada pelo Racing. Desse modo, nos primeiros três anos, a equipe hoje identificada pelo grená e dourado (cores da bandeira do departamento de Tolima) jogou de azul e branco em linhas horizontais.

Além da indumentária batizada de ‘Raízes’, outros três modelos foram lançados. Enquanto o primeiro e o segundo seguem linhas mais tradicionais, o terceiro modelo tem um conceito social importante. Totalmente na cor rosa, o uniforme busca conscientização para o combate ao câncer.

