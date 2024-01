Flamengo x Aster: onde assistir, arbitragem e escalações

A Copa São Paulo de Futebol Júnior entra em sua reta final e promete fortes emoções. Nesta sexta-feira (19), Flamengo e Aster-ES se enfrentam pelas quartas de finais da competição, no Estádio José Liberatti, em Osasco, às 19h (horário de Brasília).

Dessa forma, quem avançar no duelo terá pela frente o vencedor de Cruzeiro e Coritiba, Assim, as equipes se enfrentam também nesta sexta-feira (19), porém às 21h (de Brasília), na Arena Barueri.

Onde assistir

O confronto, válido pelas quartas de finais da Copinha, terá a transmissão da CazéTV.

Como chega o Flamengo

O Flamengo tem feito uma campanha consistente na Copinha, com 100% de aproveitamento até aqui. Apesar de Tite ter chamado diversos jovens para duas rodadas do Carioca, o time segue forte na busca pelo título. Nesse sentido, na frente, a esperança de gols segue sendo Welinton, que tem aproveitado a oportunidade e sido decisivo no mata-mata. Nas oitavas,aliás, a equipe carioca passou pelo Botafogo-SP por 2 a 1.

Como chega o Aster

Grande surpresa da Copinha, o Aster tenta fazer história e avançar à semifinal. A campanha, até aqui, é sólida, ao liderar um grupo que tinha o Sport e eliminar o atual campeão, Palmeiras, nas terceira fase. Por fim, os comandados de Valter Santos tentam repetir o feito diante do Rubro-Negro para seguir fazendo história.

FLAMENGO X ASTER

Quartas de finais da Copa São Paulo Futebol Júnior

Data e hora: 19/1/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio José Liberatti, em Osasco, São Paulo;

Flamengo: Lucas Furtado, Lucyan, Iago, João Victor e Jean Carlos; Daniel Rogério, Caio Garcia, Wallace Yan e Rodriguinho; Victor Silva e Weliton. Técnico: Raphael Bahia.

Aster: Boin; Pedro, Almeida, Emmanuel e Samuel; Júlio César e Capiva; Tanque, Patrick e Gabriel; Caio. Técnico: Valter Santos.

Árbitro: Murilo Tarrega Victor

Assistentes: Bruno Silva de Jesus e Denis Matheus Afonso Ferreira

Onde assistir: CazéTV

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook