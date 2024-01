Corinthians paga por Raniele e corre para inscrevê-lo no Paulistão

O Corinthians pagou a primeira parcela da compra do volante Raniele junto ao Cuiabá. O Timão fez o depósito no valor de R$ 4,3 milhões na conta do clube mato-grossense. Dessa forma, tenta regularizar o meio-campista a tempo do jogo deste fim de semana, pelo Paulistão, contra o Guarani.

Embora o Timão pudesse fazer o pagamento até o fim do mês, a diretoria se apressou para poder contar com o meio-campista já para o próximo confronto. Ainda assim, o clube terá que correr contra o tempo, já que o prazo de inscrição se encerra ainda nesta quinta-feira (18).

Seja como for, Raniele já é do Corinthians, que o comprou do Cuiabá por R$ 13,3 milhões. Assim, o clube do Parque São Jorge passa de ter 60% dos direitos econômicos do jogador. O Timão ainda terá que regularizar o lateral-direito Matheuzinho, o zagueiro Gustavo Henrique e o meia argentino Rodrigo Garro.

