Flamengo desembarca em Orlando para sequência da pré-temporada

O Flamengo desembarcou, na tarde desta quinta-feira (18), nos Estados Unidos. Assim, a delegação rubro-negra chegou em Orlando por volta das 15h (17h de Brasília) para dar sequência à pré-temporada, com amistosos contra Philadelphia Union e Orlando City. O time estreou com goleada por 4 a 0 sobre o Audax-RJ pelo Campeonato Carioca, em Manaus.

O elenco, portanto, conta com 26 jogadores. Entre eles, estão alguns atletas da base, como os goleiros Caio Barone (2006), Léo Nanetti (2007), o zagueiro Carbone (2005), o volante Luís Aucélio (2006) e o meio-campista Pedro Leão (2006).

Além disso, o Rubro-Negro retornar aos Estados Unidos cinco anos depois. Foi por lá que aconteceu a primeira conquista da gestão de Rodolfo Landim, a Flórida Cup, quando ainda era comandado por Abel Braga. Daquela ocasião, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson são os remanescentes.

Por fim, o primeiro amistoso contra o Philadelphia Union , está marcado para o dia 21, às 12h (de Brasília), no Al Lang Stadium, em St. Petersburg, pelo FC Series, evento internacional. Na sequência, o clube carioca mede forças com o Orlando City, em 27 de janeiro, no Exploria Stadium. Os ingressos deste jogo destinados aos torcedores do Flamengo já estão esgotados.