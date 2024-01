Landim diz que renovação de Gabigol está paralisada: ‘Não chegou perto’

Depois do desembarque em Orlando, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou sobre as conversas para a renovação de Gabigol. Nesse sentido, o mandatário explicou que a negociação está paralisada. O ídolo rubro-negro, aliás, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2024 e chegou a receber sondagens do Corinthians no fim do ano passado.

“Ela não está (acontecendo). A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele. Como vocês vários já informaram, elas estão paralisadas há algum tempo. Ele é um jogador do Flamengo. Ao final do campeonato ou no meio do ano, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão correndo”, disse Rodolfo Landim ao portal ‘ge’.

Rebate empresário

O mandatário também falou sobre as declarações de Junior Pedroso, agente de Gabigol. Recentemente, o empresário afirmou, ao portal ‘ge’, que havia um acordo entre o Flamengo e seu camisa 10, restando apenas a assinatura do contrato para a ampliação do vínculo. Rodolfo Landim, porém, disse desconhecer tal movimentação.

“Eu desconheço. Acho que ele que falou isso, ele que tem que explicar com quem ele fez acordo. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão no Flamengo e todo mundo sabe, sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel nesse período todo”, completou.

“É óbvio que as conversas existem com todos os jogadores e todos os empresários. É um fato contínuo. Mas todas as negociações terminam retratadas em contratos assinados. Que eu saiba nunca chegou nem perto disso. Houve conversas, mas vão evoluindo. Podem aparecer propostas para um lado e para o outro”, acrescentou.

Por fim, Landim elogiou Gabigol, que tem 27 anos e ídolo do clube. Mesmo com as discordâncias quanto à negociação, no momento, o mandatário acredita que o camisa 10 pode se consolidar como maior ídolo da atual geração.

“Pela idade que tem, ele pode ser tornar o maior ídolo de uma geração vencedora que o Flamengo teve. Ele é quem tem maior condição de fazer isso porque ele tem vários anos de carreira pela frente. E o Flamengo se mantendo vencedor, ele vai poder estar sempre nesse plantel”, finalizou.

