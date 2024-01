Ferreira e Bobadilla são regularizados e podem estrear pelo São Paulo

Reforços do São Paulo para a temporada 2024, o atacante Ferreira e o meio-campista Damián Bobadilla estão aptos a estrear. Afinal, nesta quinta-feira, os nomes dos atletas apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Dessa forma, os dois jogadores poderão entrar em campo no sábado, na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. O time do Morumbi encara o Santo André, em casa, às 20h (de Brasília).

A escalação de Ferreira e Bobadilla, contudo, dependerá do técnico Thiago Carpini, outro que chegou ao clube recentemente. Após a saída de Dorival Jr, que foi para a Seleção Brasileira, o ex-Juventude assumiu o comando do campeão da Copa do Brasil.

Além de Ferreira e Bobadilla, o Tricolor contratou também Luiz Gustavo e Erick. Os dois, porém, já estavam regularizados. As únicas dúvidas de Carpini para a estreia do torneio são zagueiro Robert Arboleda e o lateral-direito Rafinha. Com problemas físicos, eles não têm presença garantida.

Terceiro maior campeão do Paulistão, o São Paulo vai em busca de sua 23ª conquista estadual. O time do Morumbi venceu o torneio pela última vez em 2021, sob o comando de Hernán Crespo. No ano passado, o Tricolor caiu nas quartas de final, para o Água Santa, então comandado por Thiago Carpini. O clube chegou na final, mas perdeu para o Palmeiras.

