Senegal x Camarões: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Copa Africana de Nações. Afinal, nesta sexta-feira, Senegal e Camarões se enfrentam pelo Grupo C. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Charles Konan Banny, em Yamussucro, na Costa do Marfim, às 14h (de Brasília).

Onde assistir