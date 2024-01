Kevin assina com o Shakhtar; Palmeiras fatura R$ 44 milhões

O atacante Kevin, jovem promessa revelada pelo Palmeiras, assinou nesta quinta-feira (18) seu contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por cinco anos. Dessa forma, o Verdão irá faturar R$ 44 milhões pela venda do jogador de 21 anos. A tendência é que a equipe do Leste Europeu anuncie oficialmente a contratação do jogador ainda neste fim de semana.

Os valores da transação terão destinos diferentes. O acordo fez os ucranianos pagarem R$ 64,4 milhões, mas os R$ 20 milhões restantes ficarão com o Desportivo Brasil, dono de 30% de seus direitos econômicos. Além disso, o Alviverde ainda poderá faturar mais, já que tem direito a um bônus futuro de R$ 16,1 milhões por metas atingidas, além de 10% de uma venda futura do jogador.

Kevin, aliás, já está na Europa. Ele realizou exames médicos em Roma, na Itália, no começo da semana. Posteriormente, foi para Donetsk e, em seguida, viajou para a Turquia para se juntar ao elenco, que realiza uma intertemporada no país. O Palmeiras chegou a recusar uma oferta do próprio Shakhtar, no ano passado, no valor de R$ 26 milhões.

Kevin teve poucas oportunidades no nível profissional, tendo atuado 11 vezes e marcado um gol. Entretanto, na base, o atacante foi uma sensação, conquistando duas vezes a Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma vez o Brasileirão Sub-20 e uma vez a Copa do Brasil Sub-20. Ele também esteve envolvido na conquista do elenco profissional no Campeonato Brasileiro do ano passado.

