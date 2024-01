Sporting goleia o Vizela e segue firme na liderança do Português

O Sporting segue líder do Campeonato Português. Afinal, os Leões visitaram o Vizela nesta quinta-feira e golearam o adversário por 5 a 2. Viktor Gyökeres (duas vezes), Francisco Trincão, Paulinho e Sebastián Coates marcaram para os visitantes. Alberto Soro e Samuel Essende, porém, balançaram as redes para o time de Braga.

Dessa forma, o clube de Lisboa seguirá na liderança até o final da rodada. Com 46 pontos, o time de Rúben Amorim não poderá ser alcançado pelo Benfica, vice-líder com 42 pontos. O Vizela, entretanto, é penúltimo colocado, com 13 pontos, e pode terminar a rodada na lanterna.

O Vizela começou assustando e abriu o placar aos 13 minutos. Em jogada pela direita, Hugo Oliveira levantou na medida, e Soro apareceu livre para testar bonito. Ele não deu chances de defesa para o goleiro Adán. Nos acréscimos, porém, Gyökeres recebeu na área, fez o pivô e bateu na saída do goleiro para deixar tudo igual.

O início do segundo tempo foi com gol do Sporting com menos de um minuto, por Trincão. Ele tentou cruzamento para Gyökeres, mas a bola passou por todo mundo e entrou. Paulinho, de cabeça, fez o terceiro com levantamento de Trincão, mas Essende, aproveitando mole da defesa, descontou para o Vizela. Coates, também de cabeça, e Gyökeres, chutando forte, fecharam a conta.

Agora o Sporting volta a campo na próxima terça-feira, contra o Braga, pelas semifinais da Taça da Liga de Portugal. O Vizela, contudo, só joga no dia 28, contra o Arouca, pelo Campeonato Português.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.