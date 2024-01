Melhor em campo, Leandrinho dedica vitória à mãe

O lateral-esquerdo Leandrinho teve uma atuação de gala na noite desta quinta-feira (18/1) com a camisa do Vasco em São Januário. Assim, na estreia do Cruzmaltino no Carioca, ele pela primeira vez entrou em campo pelo time principal. E contribuiu para a vitória por 2 a 0 sobre o Boavista. No primeiro tempo, fez algumas das melhores jogadas da equipe, aparecendo várias vezes com qualidade no apoio. Na etapa final foi ainda melhor. Afinal, marcou um golaço – o segundo do Vasco. Além disso, deu passes primorosos e saiu do gramado como o melhor da noite.

Dessa forma, no fim da partida, o jogador que é prata da casa e está no Vasco desde a infância, não escondeu a emoção e fez questão dedicar sua atuação à mãe.

“Estou muito feliz com o gol que marquei. Cheguei aqui com sete anos e quero dedicar este gol para a minha mãe, Juliana, que morreu no ano passado. Certamente ela está muito orgulhosa de mim”, disse, visivelmente emocionado.

O lateral-esquerdo de 18 anos, nascido em 17/3/2005, disse que nem em seus melhores sonhos ele imaginou uma estreia como essa.

“Jamais imaginaria fazer um gol logo na minha estreia. Só tenho a agradecer aos companheiros e ao treinador (William Batista) que confiou em mim”, disse.

Como todos os calouros do Vasco tiveram que raspar a cabeça ou a sobrancelha, Leandrinho foi a campo careca. Assim, brincou sobre isso, dizendo que o trote deu sorte. Mas que ele quer voltar a ficar com suas madeixs.

“Nada disso, vou deixar o cabelo crescer”, declarou, quando questionaram se ele pretendia manter o novo look.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.