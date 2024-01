Corinthians derrota o América-MG e vai às semifinais da Copinha

O sonho do décimo primeiro título da Copa São Paulo de Juniores está mais vivo do que nunca para o Corinthians. Na noite desta quinta-feira (18), o Timão venceu o América-MG por 2 a 0, em Marília-SP. Desse modo, se classificou para as seminais da competição. Na próxima fase, o adversário será o Novorizontino. Mais cedo, a equipe do interior paulista bateu o Athletico-PR por 3 a 1. Breno Bidon e Léo Maná anotaram os gols da vitória alvinegra.

Corinthians abre vantagem

O Corinthians iniciou a partida inegavelmente disposto a fazer valer sua condição de favorito. Sendo assim, pressionou o adversário desde o primeiro minuto e já fazia por merecer o gol que conseguiu aos 10. Aliás, golaço. Breno Bidon recebeu a bola na intermediária, arriscou e mandou uma bala no canto direito, indefensável para o goleiro Carlão.

Após o gol, o América pareceu acordar no jogo e, embora sem criar uma oportunidade clara de empatar, assustou o Timão em alguns momentos. No fim da etapa, contudo, o Corinthians quase ampilou em belo chute de Ryan, também de fora da área, que explodiu no travessão.

Vitória assegurada

O América-MG voltou para a segunda etapa com duas alterações. Entretanto, mal teve tempo de vê-las surtir efeito. Logo no primeiro minuto, Arthur Sousa sofreu pênalti. Aos quatro, Leo Maná cobrou e dobrou a vantagem paulistana.

Dono do jogo, o Corinthians esteve perto de marcar novamente aos 31 minutos, quando Pedrinho obrigou Carlão a fazer grande defesa. Já nos acréscimos, o América-MG quase fez o seu gol com Ighor Gabryel, mas Leo Maná salvou em cima da linha.

CORINTHIANS 2X0 AMÉRICA-MG

Quartas de final da Copa São Paulo de Juniores

Data: 18/01/2024

Local: Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP)

CORINTHIANS: Felipe Longo; Leo Maná, Tchoca, Renato e Vitor Meer; Ryan (Thomas Lisboa, 38’/2ºT), Breno Bidon e Pedrinho (Thomas Augustin, 42’/2ºT); Kayke (GH, 34’/2ºT), Higor (Caipira, 34’/2ºT) e Arthur Sousa (Beto, 42’/2ºT). Técnico: Danilo Andrade

AMÉRICA-MG: Carlão, Samuel Alves, Rafa Barcelos, Jhow e Paulinho; Sánchez (Wanderson, 24’/2ºT), Kauã Diniz e Yago Andrade (Kanté, 44’/2ºT); Kauan Pereira (Yago Souza, intervalo), Matheus Carvalho (Jhonnatan, intervalo) e Ighor Gabryel. Técnico: Mairon Cesar

Gols: Breno Bidon, 10’/1ºT (1-0); Leo Maná, 4’/2ºT (2-0)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Juliana Vicentin Esteves

Cartão Amarelo: Jhonnatan, Jhow (AME)

Cartão Vermelho: –

