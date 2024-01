Vitor Eudes comemora pênalti que pegou, mas lamenta o empate

O Fluminense empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda nesta quinta-feira (18/1) pela 1ª rodada do Carioca. Deixou a vitória escapar no último minuto, num golaço de MV. Porém, se vencia o jogo (gol deLelê) até os 89 minutos, em muito se deve ao goleiro Vitor Eudes. Foram pelo menos cinco grandes defesas. Além de um pênalti cobrado por Ítalo que o paredão do Tricolor defendeu parcialmente e ainda teve reflexo para voltar a defender o rebote. Um espetáculo.

“Naquele lance, vai um pouco da intuição, claro. Mas teve a ajuda do time de scout. Estou feliz pelo pênalti que defendi e chateado pela vitória escapar no último minuto. Mas vamos seguir em frente”, disse à Bandsports.

Eudes sabe que Fábio é titularíssimo do gol do Fluminense. Mas espera aproveitar ao máximo a oportunidade dos jogos iniciais do Carioca para consolidar a confiança da torcida e do treinador.

“É muito oimportante ter a oportunidade de estar jogando. Agora é trabalhar nop decorrer do ano e ver o que vai acontecer.”

