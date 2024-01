Vasco inicia a temporada com vitória no Uruguai

Um gol de Leo no segundo tempo garantiu a vitória do Vasco sobre o San Lorenzo nesta quinta-feira (18/1), pelo Torneio Rio da Prata. O jogo foi no estádio Domingo Burgueño, em Punta del Este, no Uruguai. O Vasco não fez um grande jogo, mas foi superior ao rival argentino.

Agora o Vasco se prepara para enfrentar o Deportivo Maldonado, neste domingo, às 20h30 (de Brasília) novamente no Domingo Burgueño.

Equilíbrio no primeiro tempo

O Vasco começou no ataque. Assim, logo aos dois minutos, quase marcou numa cabeçada de Rojas que obrigou Altamirano a grande defesa. O lance acordou o San Lorenzo, que foi ao ataque, quase marcando com Medina. E o time argentino teve um gol anulado, de Hernández. No mais, o primeiro tempo ainda teve uma chance para cada lado. Entretanto, sem sucesso para os atacantes. A melhor foi vascaína, com Paulinho, mas Altamirano salvou. A dos argentinos foi uma jogada individual de Giay que passou raspando.

Na etapa final, Ramón Diaz voltou com seis alterações. Dessa forma, já usou o amistoso para teste. O jogo foi sonolento até os 15 minutos, quando Medina cobrou falta que obrigou Leo Jardim a grande defesa. O Vasco só foi assustar aos 28, num chute de Puniyueta. Logo em seguida, aos 29, saiu o gol vascaíno. Um cruzamento de Erick Marcus foi na cabeça de Leo, que mandou para a rede. Assim, daí para a frente, o Vasco ficou deixando o tempo passar, assegurando a vitória.

VASCO 1X0 SAN LORENZO

Amistoso no torneio Série Rio de la Plata

Data e horário: 18/01/2024, às 22h15 (de Brasília)

Local: Estádio, Domingo Burgueño Miguel, em Punta del Este, no Uruguai (URU)

VASCO: Léo Jardim; Rojas (Paulo Henrique, Intervalo), Medel, João Victor (Maicon, Intervalo) e Lucas Piton (Serginho, 32’/2ºT); Zé Gabriel (Pumita, 19’1/2ºT), Paulinho (Jair, Intervalo) e Praxedes (Leo, Intervalo); Rossi (Payer, Intervalo), David (Erick Marcus, Intervalo, Julian, 40’/2ºT) e Vegetti (Rayan, 40’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz

SAN LORENZO: Altamirano; Giay, Romaña,Carlos Sanches (Mathias Hernández, 26’/2ºT) e Hernández; Remedi (Campi, 26/2ºT), Irala e Insaurralde (Árias, 37’/2ºT); Braida, Girotti e Tarragona Técnico: Rúben Insúa.

Cartões Amarelos: Paulinho, Jair, Maicon

Gol: Leo, 29’/2ºT (1-0)

