Cuesta está pronto para trocar o Botafogo pelo Bahia

Fora dos planos do Botafogo, Cuesta ficará no Brasil. Assim, o Bahia será o destino do zagueiro de 35 anos. O Tricolor acertou, enfim, a contração do xerife argentino: contrato de um ano, com opção de renová-lo ao fim do compromisso, segundo o site “ge”.

O Inter Miami, franquia dos Estados Unidos, estava na jogada também, mas, agora, terá de buscar outro nome para a posição.

O Bahia namorava Cuesta desde o ano passado. O zagueiro estava no Botafogo por empréstimo (pertencia ao Internacional). O clube tricolor tentou, então, entrar na jogada, ação que obrigou o Botafogo contratá-lo em definitivo, com contrato até dezembro de 2024.

No entanto, Cuesta, destaque no primeiro turno, caiu de produção no fim do Brasileirão e tornou-se um dos principais vilões pela perda do título. Em 2024, o xerife ficou definitivamente fora dos planos do Alvinegro e não se reapresentou para a pré-temporada. Além disso, o Mais Tradicional já conta com nova dupla de zaga: Halter e Barboza.

No Botafogo desde 2022, o zagueiro defendeu o Botafogo em 91 partidas. Ele marcou oito gols.

