Japoneses acionam Santos na Fifa por causa de Fábio Carille

O Santos ainda deverá ter uma longa dor de cabeça por conta da contratação do técnico Fábio Carille e sua comissão técnica. O V-Varen Nagasaki, antigo clube do treinador, anunciou nesta sexta-feira (19) que entrou com uma ação na Fifa contra o Peixe. Tudo por conta do negócio que fez o comandante trocar os japoneses pelo clube da Vila Belmiro. De acordo com a diretoria do time asiático, havia uma renovação de contrato válida com Carille, não respeitada pelos santistas.

De fato, o V-Varen Nagasaki anunciou a renovação com Carille no dia 3 de dezembro, mas não registrou o novo contrato. Dessa forma, o Santos aproveitou, entrou em contato com o técnico e o contratou, regularizando-0 no último dia 12. Ainda assim, não houve acordo para a liberação amigável por parte dos japoneses, no encontro entre as diretorias de ambos os clubes.

Embora só tenha registrado o contrato de Fábio Carille na última semana, o Santos já tinha anunciado sua contratação no dia 19 de dezembro. Oficialmente, ele tinha contrato com a equipe de Nagasaki até o dia 31, o que deverá fazer com que se trave uma batalha jurídica. De sua parte, o V-Varen afirma que não teve mais nenhuma resposta do Santos a partir do último dia 13.

Leia abaixo a nota oficial do V-Varen Nagasaki

“O V-Varen Nagasaki tem o prazer de anunciar que, a partir de sexta-feira, 19 de janeiro, decidiu apresentar uma queixa à FIFA relativamente ao Santos FC e aos treinadores Fabio Carille, Leandro, Denis e Cesar.

Desde o comunicado do clube no sábado, 13 de janeiro, continuamos a pedir que o Santos FC aja de boa fé e faça um acordo formal com os técnicos e o dirigente do Santos FC. No entanto, não houve uma resposta clara e ainda não foi recebida nenhuma carta oficial. Por conseguinte, decidimos que, mesmo que continuemos as conversações, não será possível chegar a uma solução entre as partes.

Por conseguinte, para bem do V Faren Nagasaki e do mundo do futebol japonês, decidimos apresentar formalmente uma queixa à FIFA.

Informaremos de novos desenvolvimentos assim que estiverem disponíveis”.

