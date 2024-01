Antônio Carlos vai bem em estreia e recebe elogios de Marcão

Apesar do empate entre Volta Redonda e Fluminense por 1 a 1, Antônio Carlos apresentou uma atuação segura em campo. O zagueiro de 30 anos um dos reforços do clube para 2024 e fez sua estreia na última quinta-feira (18). O defensor, dessa forma, recebeu elogios de Marcão depois do jogo.

“Dei os parabéns dentro do campo, ele se adaptou muito rápido. Teve leitura de jogador grande, jogador que vai nos ajudar muito. Ele dentro de campo acabou sendo mais um treinador. Postura muito grande. Bola aérea chegava em todas. Físico, técnico, tático. É um jogador que vai nos ajudar muito durante a temporada”, declarou Marcão.

Chegada de Antônio Carlos ao Fluminense

Aliás, Antônio Carlos se apresentou ao Fluminense no dia 3 de janeiro e participou das primeiras semanas de pré-temporada. Portanto, já estava em condições físicas de estrear na primeira rodada do Carioca. O zagueiro assinou um contrato no clube até dezembro de 2026.

Com passagens por Corinthians, Avaí, Flamengo, Ponte Preta, Palmeiras e Orlando City, Antônio Carlos chega para ser mais uma opção no sistema defensivo tricolor. O zagueiro, por sinal, tem uma amizade bem forte com Felipe Melo. Afinal, ambos atuaram juntos no Palmeiras em 2018.

O Fluminense entra em campo no próximo domingo (21), diante da Portuguesa, às 16h, no Moça Bonita, pela segunda rodada do Carioca. O elenco profissional está de férias e só retorna aos trabalhos no dia 23 de janeiro. Assim, Marcão fica responsável por comandar os jogadores tricolores mais uma vez.

