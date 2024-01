Zagueiro da Portuguesa-RJ avalia estreia e destaca importância da vitória sobre o Bangu

Na última quarta-feira (17), a Portuguesa recebeu o Bangu, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Carioca. A Lusa venceu o duelo por 1 a 0, gol de Romarinho. O zagueiro Rodolfo Filemon, que chegou recentemente do Paysandu, fez a sua estreia pela Portuguesa na partida contra o Bangu e celebrou o resultado positivo na estreia.

“Muito importante poder iniciar o campeonato com uma vitória. O Bangu é um adversário muito duro, que nos trouxe grandes dificuldades e valorizou ainda mais a nossa vitória. Nosso time se comportou muito bem, teve uma atuação segura e acredito que agora só temos a evoluir. Começar com vitória é muito bom e isso vai nos dar ainda mais moral para a sequência da competição”, disse.

Após a vitória sobre o Bangu, a Portuguesa terá pela frente o Fluminense, no próximo domingo (21). Filemon destacou a importância do duelo contra o Tricolor, pregou respeito ao adversário, mas afirmou que a Portuguesa vai em busca de somar pontos.

“Nós sabemos a qualidade da equipe do Fluminense, não tem muito o que comentar. É o atual campeão da Libertadores, uma equipe que conta com grandes jogadores e respeitamos muito. Mas, nós estamos fazendo um trabalho muito sério aqui na Portuguesa, temos também uma equipe bem qualificada, com grandes jogadores e, com certeza, vamos entrar em campo com o pensamento e objetivo de somar pontos”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.