Kayque retoma rotina de treinos no Botafogo e pode ser opção para o Estadual

O volante Kayque voltou à rotina de treinos com os companheiros no Espaço Lonier, porém, tem situação indefinida no Botafogo. O jogador assinou contrato com o clube carioca até 2025. Recentemente, ele regressou ao Glorioso após o RWD Molenbeek, da Bélgica, sob a supervisão do técnico Cláudio Caçapa, não aproveitá-lo por empréstimo.

Kayque, aliás, sequer apareceu na lista dos relacionados de Caçapa, no futebol belga. Assim, retorna ao Glorioso em baixa. No entanto, pode ser opção para o Campeonato Carioca caso o técnico Tiago Nunes quiser aproveitá-lo.

No Glorioso, Kayque terá a concorrência de Tchê Tchê, Freitas, Barbosa (que está jogando de zagueiro), Newton e Kauê. De Paula, em recuperação de uma grave lesão, deve voltar entre fevereiro e março. É outro que briga por uma posição no meio de campo. No mercado, o Botafogo tenta reforçar o setor com Allan, ex-jogador de Vasco, Napoli (ITA), Everton (ING) e atualmente no Al-Wahda (EAU).

Revelado pelo Nova Iguaçu, Kayque chegou ao Botafogo em 2020. Disputou 31 partidas, marcando três gols e oferecendo uma assistência. Em 2022, ele teve uma entorse no joelho direito, precisou operar e não teve mais sequência no Alvinegro.

