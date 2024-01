Sem patrocinador máster, Vasco estampa luta contra o racismo na camisa

Em processo de transição para o novo patrocinador máster, o Vasco escolheu estampar a logomarca do Observatório da Discriminação Racial no Futebol nas duas partidas da estreia em 2024. O fato tem a ver com o centenário da Resposta Histórica, de 1924, em que o clube foi decisivo no combate ao elitismo e ao racismo no futebol e na sociedade.

Assim, os times utilizaram, em ambos os jogos, o terceiro uniforme, que fez sucesso na temporada passada. O Vasco ainda publicou um vídeo reforçando sua posição. Símbolo recente da luta, o zagueiro Léo, autor do gol da vitória sobre o San Lorenzo, no Uruguai, falou sobre o tema.





“Quando você veste uma camisa do tamanho do Vasco da Gama, você tem que dar a vida e o seu melhor. Ainda mais pela causa que eu defendo muito, que me fez respeitar demais o clube. Então eu quero homenagear quem, em algum momento, passou por racismo, sofreu algum preconceito, como eu já sofri”, destacou o jogador.





Expectativa pelo novo patrocinador

Em breve, o Vasco terá a EstrelaBet como patrocinador máster na camisa. A empresa chegou em um acordo com a SAF para pagar R$ 45 milhões por ano, desbancando a PixBet, que sai de cena. O clube vai receber, então, o dobro do contrato anterior.

