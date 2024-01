Flamengo realiza primeiro treino nos EUA

O Flamengo realizou seu primeiro treinamento nos Estados Unidos. Tite, dessa forma, comandou os jogadores rubro-negros na manhã desta sexta-feira (19), no Osceola Heritage Park, um estádio localizado no CT do Orlando City. A imprensa acompanhou 15 minutos da atividade.

Treino do Flamengo nos EUA

O elenco chegou no campo por volta das 9h40 do horário local (11h40 de Brasília). Assim, Tite conversou com os jogadores rubro-negros por cerca de cinco minutos. Em seguida, os atletas realizaram atividades físicas no gramado. A informação é do “ge”.

Depois da imprensa sair do local, Tite dividiu os jogadores rubro-negros em dois grupos. O elenco, desse modo, realizou um trabalho dinâmico de dois toques na bola. Os goleiros não participaram da atividade.

Vermelho – Gerson, Varela, Léo Pereira, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, David Luiz, Pedro, Cebolinha, Allan, Carbone e Pedro Leão.

Amarelo – Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Wesley, Pulgar, Fabrício Bruno, Victor Hugo, De la Cruz, Ayrton Lucas, Igor Jesus e Luis Aucélio.

O Flamengo vai disputar dois amistosos nos Estados Unidos. Os jogos serão realizados contra Philadelphia Union e Orlando City, nos dias 21 e 27 de janeiro, respectivamente. Os confrontos são válidos pela FC Séries.

