Garro não é regularizado e fica fora de estreia do Corinthians

Não será neste fim de semana que o meia argentino Rodrigo Garro fará sua estreia com a camisa do Corinthians. Ele não foi regularizado a tempo, isto é, dentro do prazo para a primeira rodada, que se esgotava nesta quinta-feira (18). Portanto, é desfalque certo para a equipe de Mano Menezes.

O motivo foi uma mudança no acordo entre o Talleres, da Argentina, e o Corinthians. O clube adquiriu o meio-campista junto ao time de Córdoba, que entretanto mudou as condições de pagamento em cima da hora. A primeira parcela do pagamento vai custar o Timão quase R$ 20 milhões, ao contrário dos R$ 10 milhões anteriormente acordados.

Isso aconteceu porque o Talleres decidiu cobrar de uma vez só as duas primeiras parcelas do pagamento. O clube argentino deu prazo até o fim da próxima semana para receber a quantia, mas a diretoria corintiana está tranquila quanto a isso. Para a cúpula do Timão, o meia estará logo regularizado para o restante do Paulistão.

Ainda sem poder contar com Garro, o Corinthians enfrenta o Guarani neste domingo (21), às 18h.

