Mayke renova contrato com o Palmeiras até o fim de 2025

O lateral-direito Mayke teve sua renovação de contrato anunciada pelo Palmeiras nesta sexta-feira (19). O jogador estendeu seu vínculo por mais um ano em relação ao acordo anterior, portanto, até o fim de 2025. Ele é o sétimo a renovar após o título do Brasileirão, em dezembro, Anteriormente, já tinham estendido suas ligações com o clube os goleiros Weverton e Marcelo Lomba, o lateral-direito Marcos Rocha, o zagueiro Murilo e os volantes Gabriel Menino e Zé Rafael.

Mayke tem 258 partidas com a camisa do Palmeiras e marcou sete gols. Contratado em 2017, ele é o titular absoluto da lateral-direita e conquistou duas Libertadores, três Campeonatos Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Paulistas. Dessa forma, é um dos maiores campeões do atual elenco.

“Estou extremamente feliz com mais um ano de renovação. O Palmeiras é minha casa. Era a minha vontade, a da minha família e, graças a Deus, a do clube também. Já são sete temporadas e não é fácil ficar tanto tempo num clube tão grande como o Palmeiras. É muito orgulho estar representando essa camisa e estar fazendo história. Continuarei dando meu máximo dentro de campo para deixar todos felizes com mais títulos” disse o lateral, se dizendo ainda satisfeito pela manutenção de peças importantes do plantel:

“Essa filosofia de manter uma espinha dorsal está dando certo e o clube está de parabéns. É muito importante a permanência desses jogadores, que já conhecem a história e o peso da camisa do clube. Para este ano, chegaram reforços para nos ajudar e vamos dar tudo para que possamos fazer um excelente ano novamente”.

