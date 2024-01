Fluminense desiste da contratação de Léo Chú, após Seattle Sounders recusar proposta

De olho no mercado, o Fluminense segue ativo na busca por contratações para reforçar seu elenco. No entanto, o Seattle Sounders recusou a proposta do clube carioca pelo atacante Léo Chú. Assim, a diretoria tricolor optou por se retirar da negociação, porém segue na busca por um atacante que atue pelos lados do campo. A informação é do portal ‘ge.

O atacante, revelado nas divisões de base do Grêmio, enxerga o retorno ao futebol brasileiro como uma boa opção para sua carreira. O clube norte-americano, porém, não seguiu o desejo do atleta e impediu que a transação fosse concretizada.

Por outro lado, o Tricolor segue mapeando o mercado na busca por um atacante que atue pelos lados, para disputar posição com Keno. O nome de Léo Chú surgiu, depois que o Real Betis recusou duas propostas, de empréstimo e de compra, do clube carioca por Luiz Henrique.

Revelado pelo Grêmio, o atacante fez 22 partidas e marcou três gols pelo clube gaúcho. Em 2021, acertou com o Seattle Sounders por US$ 2,5 milhões (R$ 12,8 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos do atleta. Com a camisa do time dos Estados Unidos, Léo esteve em campo em 75 oportunidades, com sete gols e 11 assistências.

