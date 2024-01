Registrado na CBF, Nicolás Larcamón poderá estrear pelo Cruzeiro

O Cruzeiro registrou o técnico Nicolás Larcamón. O nome dele apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, desta sexta-feira (19). Ele, dessa forma, está liberado para comandar o time na estreia no Campeonato Mineiro, na próxima quarta-feira (24), contra o Villa Nova.

Apenas estavam pendentes os documentos de liberação da Federação Mexicana de Futebol. Eles chegaram logo após a rescisão contratual com León, clube que ele treinava. De posso dos documentos, o Cruzeiro conseguiu registrá-lo.

O argentino Nicolás Larcamón se apresentou ao clube mineiro no início deste ano. Ele assinou contrato até o final de 2025. O treinador teve destaque com o León, clube mexicano pelo qual conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf e o direito de disputar o Mundial de Clubes. No entanto, acabou demitido após péssimo desempenho na competição.

Assim que o Cruzeiro soube da demissão de Nicolás Larcamón do futebol mexicano, a diretoria mineira passou a sondá-lo. Antes do argentino assumir, no entanto, o time esteve sob a batuta do diretor-técnico Paulo Autuori, que assumiu interinamente.

O técnico Nicolás Larcamón , ao assumir o comando do Cruzeiro, terá uma temporada muito difícil pela frente. Ele disputará Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Uma verdadeira maratona, com dezenas de jogos. Um desafio e tanto para o novo treinador do Cruzeiro.

O Cruzeiro também registrou, na última quinta-feira (18), o contrato de Lucas Romero na CBF. O nome dele já consta no Boletim Informativo Diário (BID). Assim, o jogador ficará à disposição do técnico Nicolás Larcamón, tábém para estrear no Campeonato Mineiro, contra o Vila Nova.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.