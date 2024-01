Guia do Paulistão 2024: Saiba os detalhes do Estadual mais disputado do país

O Estadual mais disputado do país vai começar. Neste sábado (20), o Campeonato Paulista dá seu pontapé inicial e inicia mais uma temporada no futebol brasileiro. A competição promete ser uma das mais disputadas já que temos três equipes que também vão disputar a Libertadores, elencos milionários e os tradicionais clubes do interior querendo surpreender mais uma vez. Assim, o Jogada10 prepara um guia especial, para você saber tudo que precisa do Paulistão 2024.

Quem disputa?

Além de Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, também jogam o Paulistão as equipes de Ituano, Portuguesa, Santo André, Guarani, Ponte Preta, Água Santa, RB Bragantino, Inter de Limeira, Mirassol, Novorizontino, Botafogo SP e São Bernardo.

Regulamento

O regulamento do Paulistão segue igual ao dos últimos anos. Na primeira fase, os clubes jogam contra todos, menos contra quem estiver no seu grupo. Por exemplo: no grupo A se encontra Ituano, Portuguesa, Santo André e Santos. Estas equipes duelam contra as equipes da chave B,C e D, mas não entre elas.

Se classifica os dois melhores de cada grupo. As duas piores equipes na classificação geral, independente do grupo, serão rebaixadas à Série A2 do Campeonato Paulista de 2025.

As quartas de final do Paulistão serão disputadas pelos 8 times classificados na 1ª fase, que irão se enfrentar em partida única. Assim como a semifinal. Contudo, nesta fase, os confrontos serão definidos através da classificação geral. O time de melhor campanha enfrenta o de pior campanha. Também em jogo único.

Os vencedores da semifinal avançam para a grande decisão que conta com uma grande diferença. Diferente das outras fases, a final é disputada em jogo de ida e volta. Quem somar mais pontos, é o grande campeão.

Campeões nacionais em 2023, na briga pelo Paulistão

Nesta edição, o Paulistão terá o prazer de ter duas equipes campeãs nacionais na temporada passada, disputando a competição. Afinal, o Palmeiras, em uma arrancada histórica, papou mais um Brasileirão em 2023. Já o São Paulo, enfim, conseguiu conquistar a tão sonhada Copa do Brasil e completar sua galeria de troféus tão vitoriosa.

Contudo, é possível falar que o Palmeiras é o grande favorito no Estadual. Atual bicampeão da competição, o Verdão chega forte para disputar mais uma vez o título. Para esta temporada, o Alviverde anunciou as chegadas de Caio Paulista, Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues. Entretanto, o principal reforço foi a permanência de Abel Ferreira, que segue no comando da equipe.

A diretoria optou por manter a base que conquistou o Brasileirão do ano passado, e fez algumas contratações pontuais. O Palmeiras estreia no Paulistão diante do Novorizontino, fora de casa. O jogo está marcado para o dia 21 de janeiro, às 16h.

Por outro lado, o São Paulo não fica de fora da disputa. É verdade que a equipe perdeu Dorival Júnior, que agora é o novo técnico da Seleção Brasileira. Contudo, acertou a chegada do promissor Thiago Carpini para a vaga de treinador, além de contratar os atacantes Erick e Ferreirinha e os volantes Luiz Gustavo e Bobadilla.

Campeão pela última vez em 2021, o Tricolor chega embalado após vencer a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Na temporada passada, o time alcançou as quartas de final, mas perdeu para o Água Santa nos pênaltis. A equipe estreia no Paulistão contra o Santo André, no dia 20 de janeiro. A partida acontece no Morumbi, a partir das 20h.

Corinthians e RB Bragantino querem provar seu valor no Paulistão

O Corinthians deve encarar o Campeonato Paulista 2024 com seriedade. Afinal, o objetivo do Alvinegro é iniciar a temporada apagando a péssima imagem deixada em 2023, quando brigou para não ser rebaixado no Brasileirão. O Timão, agora com Augusto Melo na presidência, passou por uma forte reformulação e trouxe diversas contratações como: Hugo, Raniele, Rodrigo Garro, Diego Palacios, Gustavo Henrique e Felix Torres. Entretanto, também teve despedidas dolorosas, como do lateral-esquerdo Fábio Santos e o meia Renato Augusto.

Apesar de estar em um grupo complicado, o Corinthians aposta na renovação para voltar a ser campeão paulista, já que a última vez aconteceu em 2019. A estreia do time de Mano Menezes no Paulistão será em casa, no dia 21 de janeiro. O Timão recebe o Guarani na Neo Química Arena, às 18h.

Por sua vez, o RB Bragantino quer comprovar que sim, é um grande do Estado. 6º colocado no Brasileirão do ano passado, o Massa Bruta chegou a brigar pelo título nas últimas rodadas. Apesar de ter perdido força na reta final, a campanha foi comemorada pela diretoria e pelos jogadores, que também vão disputar a Libertadores.

A aposta do RB Bragantino é a manutenção de seu elenco. Afinal, foram poucas chegadas, mas também poucas saídas. Após cair para o Água Santa, na semifinal do ano passado, o Massa Bruta quer sonhar com o troféu em 2024. Sua estreia acontece justamente contra seu algoz no ano passado e está marcado para o dia 20 de janeiro, às 17h15.

Santos quer dar resposta ao seu torcedor

Quem precisa mais corresponder no Paulistão este ano é o Santos. Após brigar dois anos seguidos contra o rebaixamento no Estadual, o Peixe não conseguiu escapar do descenso no Brasileirão e vai disputar a série B pela primeira vez em sua história. Para 2024, muita coisa mudou. Marcelo Teixeira assumiu a presidência e trouxe Fábio Carille para ser o treinador da equipe. Para o elenco, 11 reforços. Chegaram o zagueiro Gil; os laterais Hayner, Jorge e Aderlan; os meias Giuliano, Diego Pituca, Cazares, João Schmidt e Otero; e os atacantes Willian Bigode e Marcelinho.

Na temporada passada, o Santos quase foi rebaixado no Paulistão, mas conseguiu se manter na primeira divisão ao terminar em 12º lugar na classificação geral. Este ano, vai tentar brigar pelo título enquanto busca se recuperar ao mesmo tempo. O Peixe estreia no Campeonato Paulista no dia 20 de janeiro, diante do Botafogo, às 18h, em Ribeirão Preto.

Equipes do interior querem surpreender

Em 2023, a grande surpresa foi o Água Santa. O modesto time de Diadema eliminou São Paulo e RB Bragantino nas fases eliminatórias e disputou a decisão contra o Palmeiras. O clube até venceu o jogo de ida por 2 a 1, mas perdeu o embate de volta no Allianz Parque por 4 a 0 e ficou com o vice-campeonato. Contudo, a história da equipe reflete o quão disputado é o Campeonato Paulista.

O Água Santa mesmo aparece como um dos candidatos. Apesar de não ter seu treinador da última temporada, Thiago Carpini, que está no São Paulo, o Netuno conta com Bruno Pivetti no comando técnico e quer surpreender novamente.

Além disso, é bom ficar de olho no Mirassol e no Novorizontino. As duas equipes que disputam a série B, quase conseguiram o acesso para a elite no ano passado e promete dar trabalho neste ano.

Por fim, o São Bernardo, que fez a melhor campanha da primeira fase no ano passado, ao lado do Palmeiras, também pretende sonhar mais alto no Estadual deste ano.

Onde assistir o Paulistão

Os direitos de transmissão do Campeonato Paulista estão divididos entre os canais Record e TNT, a plataformas HBO Max e a CazéTV no Youtube.

Primeira rodada do Paulistão

Sábado (20)

17h15 – RB Bragantino x Água Santa – Nabi Abi Chedid

18h – Botafogo-SP x Santos – Estádio Santa Cruz

20h – São Paulo x Santo André – Morumbi

20h15 – Ponte Preta x Mirassol – Moisés Lucarelli

Domingo (21)

16h – Novorizontino x Palmeiras – Estádio Doutor José Ismael

16h – São Bernardo x Ituano – 1° de maio

18h – Corinthians x Guarani – Neo Química Arena

18h – Inter de Limeira x Portuguesa – Major Levy Sobrinho

