Arsenal x Crystal Palace: escalações e onde assistir

O Arsenal volta a campo na Premier League em sua pior fase na temporada. Neste sábado (20), os Gunners recebem o Crystal Palace, às 9h30, no Emirates Stadium, em clássico londrino válido pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

Como chega o Arsenal

O Arsenal vive seu pior momento na temporada e, com apenas quatro pontos conquistados nos últimos 15 disputados, caiu da primeira para a quarta posição da Premier League. No momento, os Gunners estão com 40 pontos, cinco a menos que o líder Liverpool.

No entanto, o técnico Mikel Arteta segue sem poder contar com alguns jogadores para o jogo deste sábado. Thomas Partey, Fabio Vieira e Jurrien Timber, lesionados, estão fora de combate. Além disso, Tomiyasu e Elneny estão a serviço de suas seleções na Copa Africana de Nações.

Como chega o Crystal Palace

Por outro lado, o Crystal Palace não faz uma boa temporada e tem o objetivo de permanecer na elite do futebol inglês. O clube londrino está na 14ª posição, com 21 pontos, cinco acima do Luton Town, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

No entanto, o Crystal vem de uma vitória importante sobre o Brentford na última rodada, que encerrou uma sequência de oito jogos sem vitória da equipe na Premier League. Dessa maneira, o time chega embalado para tentar aproveitar a má fase do Arsenal e somar pontos diante de um adversário difícil.

Mas, os londrinos precisam superar uma extensa lista de desfalques. Rob Holding, Michael Olise, Cheick Doucouré, Joel Ward e Jesurun Rak-Sakyi, lesionados, estão fora do jogo deste sábado. Além disso, Andre Ayew está a serviço da seleção de Gana na Copa Africana de Nações e também será ausência.

Arsenal x Crystal Palace

21ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 20/01/2024, às 9h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Crystal Palace: Henderson; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Eze, Richards, Lerma, Schlupp; Edouard, Mateta. Técnico: Roy Hodgson

Árbitro: Paul Tierney

VAR: Stuart Attwell

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook