Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, consegue liminar para recuperar direitos políticos

O ex-presidente da CBF Rogério Caboclo conseguiu na Justiça do Rio de Janeiro uma medida liminar para suspender as punições impostas pela Comissão de Ética do Futebol Brasileiro. Sendo assim, abre-se o caminho para que o ex-mandatário recupere seus direitos políticos.

A Comissão de ética da entidade, criada em 2017, que visa gerir o comportamento dentro do ambiente esportivo, havia afastado Caboclo por 21 meses. Em seguida, a punição foi ampliada para mais 20 meses. Na ocasião, uma ex-funcionária o denunciou por assédio moral e sexual.

Decisão da Justiça

Com essa liminar, o ex-dirigente da CBF pode concorrer novamente a cargos eletivos em entidades esportivas. Vale lembrar que antes de ser mandatário, Caboclo foi diretor geral da entidade e trabalhou na Federação Paulista de Futebol.

Entenda o Caso