Botafogo-SP x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (20), Botafogo-SP e Santos se enfrentam pela estreia de ambas equipes no Paulistão de 2024. A bola rola às 18h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, marcando assim o primeiro compromisso dos clubes na temporada. Para o Peixe, em especial, será a primeira partida oficial após o inédito rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV (canal do YouTube) e do Paulistão Play (streaming), a partir das 17h30.

Como chega o Botafogo-SP

Consolidado como uma das forças do interior, o botafogo-sp chega para este Paulistão com um elenco majoritariamente jovem. alguns dos principais destaques são o volante Fillipe Souto, ex-Vasco e Atlético Mineiro, além do atacante Douglas Baggio, revelado pelo Flamengo, mas que fez muitos gols pelo Novorizontino, no ano passado. Comandado pelo português Paulo Gomes, o Botinha ainda terá outro lusitano na equipe: o atacante Tiago Alves, que pode até começar jogando. Ele e Jonas Toró lutam por uma vaga na equipe titular.

Como chega o Santos

Bastante mudado em relação ao ano passado, o Santos começa 2024 vivendo a expectativa do que ainda não conhece: uma temporada em que não estará na Série A do Brasileirão. Entretanto, o Campeonato Paulista é o primeiro desafio e, para ele, o elenco do técnico Fábio Carille tem uma série de mudanças. Ainda assim, alguns nomes do ano passado permanecem. O venezuelano Rincón, se recuperando de uma lesão na coxa, começa no banco. Já o atacante Morelos enfim resolveu a pendenga de sua renovação e também viajou para Ribeirão Preto, mas é outro que deve começar no banco. O argentino Furch deve ter, no ataque, a companhia de Pedrinho e Guilherme, recém-contratados.

BOTAFOGO-SP x SANTOS

Campeonato Paulista – 1ª rodada

Data e hora: 20/1/2024 às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Thássio, Fábio Sanches, Bernardo Schappo e Patrick Brey; Matheus Barbosa, Leandro Maciel e Pedro Rodrigues; Douglas Baggio, Alex Sandro e Jonas Toró (Tiago Alves). Técnico: Paulo Gomes.

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.