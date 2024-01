RB Leipzig x Leverkusen: escalações e onde assistir

Líder da Bundesliga em campo. Neste sábado (20), o Leverkusen visita o RB Leipzig às 14h30, na Red Bull Arena, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. O duelo entre as equipes que lutam na parte de cima da tabela promete ser equilibrado.

Como chega o RB Leipzig

Apesar de estar na quarta posição, com 33 pontos, e dentro da zona de classificação para a próxima edição da Champions, o Leipzig não vive um bom momento no Campeonato Alemão. A equipe não vence há duas partidas e perdeu o terceiro lugar para o Stuttgart, com 34.

Além disso, o técnico Marco Rose terá dois desfalques para o jogo deste sábado. Willi Orban, lesionado, e Amadou Haidara, a serviço da seleção de Mali na Copa Africana de Nações, são as ausências confirmadas. No entanto, a equipe poderá contar com a volta de Dani Olmo e com o recém-contratado Eljif Elmas.

Como chega o Leverkusen

Líder isolado da Bundesliga com 45 pontos, o Leverkusen pode abrir sete pontos de vantagem para o vice-líder e atual campeão Bayern de Munique em caso de vitória fora de casa neste sábado. No entanto, os bávaros têm uma partida a menos, e entram em campo nesta rodada no domingo (21).

O técnico Xabi Alonso faz grande trabalho no Leverkusen e a equipe continua invicta no Campeonato Alemão após 17 rodadas, sendo três vitórias consecutivas. Mas, o treinador espanhol terá baixas no elenco para enfrentar o Leipzig. Victor Boniface e Arthur, lesionados, estão fora do jogo. Ao mesmo tempo, Edmond Tapsoba, Odilon Kossounou e Amine Adli estão ausentes devido à disputa da Copa Africana de Nações.

RB Leipzig x Leverkusen

18ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sábado, 20/01/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)

RB Leipzig: Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Olmo, Schlager, Kampl, Simons; Openda, Poulsen. Técnico: Marco Rose

Leverkusen: Hradecky; Stanisic, Tah, Hincapie; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Schick. Técnico: Xabi Alonso

Árbitro: Dr. Matthias Jöllenbeck (ALE)

VAR: Benjamin Brand (ALE)

Onde assistir: SporTV, Onefootball e CazeTV

