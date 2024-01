Porto x Moreirense: escalações e onde assistir

Com objetivo de voltar à briga pela liderança, o Porto recebe o Moreirense neste sábado (20), às 17h30, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Português.

Como chega o Porto

Ainda com o sonho de brigar pelo título do Campeonato Português, o Porto busca a vitória em casa para seguir na briga pelas primeiras posições. Com 38 pontos, o Dragão aparece em terceiro lugar, mas viu o Sporting e o Benfica, líder e vice-líder respectivamente, vencerem seus compromissos nesta 18ª rodada. Dessa maneira, a equipe precisa do triunfo para voltar a ficar com cinco pontos a menos que o primeiro colocado.

Ao mesmo tempo, o Dragão venceu os últimos sete jogos que disputou em casa e aparece como grande favorito para conquistar os três pontos neste sábado.

Como chega o Moreirense

Por outro lado, o Moreirense faz uma campanha surpreendente nesta edição do Campeonato Português. O time está na sexta posição, com 29 pontos, e pode entrar na briga por uma vaga nas próximas competições europeias em caso de triunfo neste sábado.

Além disso, a equipe encerrou uma série de tropeços e voltou a vencer na rodada passada. Assim, o Moreirense chega embalado para tentar surpreender o Porto fora de casa e almejar ao menos um ponto diante de um dos principais times do país.

Porto x Moreirense

18ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: sábado, 20/01/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Fabio Cardoso, Wendell, Chico Conceição, Stephen Eustáquio, Alan Varela, Wenderson Galeno, Pepê, Evanilson. Técnico: Sérgio Conceição

Moreirense: Kewin, Dinis Pinto, Maracás, Marcelo, Pedro Amador, Rúben Ramos Ismael, Gonçalo Franco, Joao Camacho, Alanzinho, Pedro Aparício, Kobamelo Kodisang. Técnico: Rui Borges

Onde assistir: ESPN e Star+

