Soteldo é apresentado e usará a camisa 7 do Grêmio

Se o que Soteldo precisa para ir bem no Grêmio é prestígio, a apresentação do meia nesta sexta-feira (18/1) foi o primeiro passo para um período de sucesso no Tricolor gaúcho. Contratado como um dos principais reforços do clube para a temporada, o venezuelano recebeu nada menos do que a camisa 7, consagrada principalmente pelo ídolo – e técnico do time – Renato Portaluppi.

“Foi difícil. Falei que gostava de usar a 10, mas aqui me disseram que eu deveria jogar com a 7. Conversei com o Renato e ele brincou como sempre. Disse que eu entraria em campo com uma cadeira pesada da história às costas. Mas eu adoro desafios. Vou tentar me apresentar sempre da melhor maneira e ajudar o time”, prometeu.

Desejo de Libertadores

O jogador, aliás, disse estar satisfeito por finalmente, após algumas investidas gaúchas, ter acertado sua transferência para o clube: “Não foi a primeira vez que o Grêmio procurou meu empresário. Mas esta última aconteceu durante o Brasileiro do ano passado. Agora nas férias tudo caminhou e eu disse que era a hora. Queria disputar a Libertadores e foi uma decisão fácil”.

A temporada de 2023 foi de altos e baixos para Soteldo. O meia sucumbiu à má campanha do Santos na competição, que acabou com o rebaixamento. Chegou, inclusive, a treinar separadamente do elenco por algum tempo. Todavia, deixou claro nesta sexta que aprendeu as lições do ano difícil pelo qual passou.

“Inegavelmente estou um pouco mais maduro. Tanto como jogador quanto como pessoa. Agora estou aqui com a minha família, o que é muito importante. Sendo assim, me concentro apenas em jogar bola”, concluiu.

